İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, sabah saatlerinden itibaren en az 62 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Salahaddin Caddesi’nde ateş açarak 4 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Han Yunus’taki bir çadırda ise yerinden edilmiş sivillere yönelik yapılan bombardıman sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi. Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru’nda yardım bekleyen sivillere ateş açılması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.

KRİTİK HASTANELERE ULAŞIM ZORLAŞTI

Ölü ve yaralılar, el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Kudüs Hastanesi’ne nakledildi. Görgü tanıkları, insansız hava araçlarının Netzarim Koridoru’nda yardım bekleyen siviller üzerinde hedef aldığını, İsrail topçularının da bölgeye birçok kez ateş açtığını bildirdi. Ambulansların erişemediği alanlardaki yaralılar ve ölüler, binek hayvanları ile hastanelere taşındı. Şifa Hastanesi kaynakları, Cibaliya bölgesine yapılan saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Lokasyondaki saldırılarda birçok ailenin evleri bombalandı.

DEVAM EDEN SALDIRILAR VE SİVİLLERE YENİ TEHLİKELER

Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesinde insansız hava aracının saldırısında 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. Orta kesimlerde yer alan el-Megazi Kampı’nda ve Deyr el-Belah kentinde de diğer saldırılar sonucu birkaç kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart’ta yoğun saldırılara geri dönmesiyle birlikte çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuk olan 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti.

KALICI İŞGAL PLANI VE ETKİLERİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki operasyonları, 7 Ekim’den bu yana 54 bin 927 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun duyurduğu plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeyi hedefliyor. Filistinlilerin güneydeki “toplama kamplarına” sürülmesi ve buradan başka ülkelere götürülmesi planlanıyor. İsrailli bakanlar ise Gazze Şeridi’nde kalan her şeyi imha edeceklerini ve uygulamalarıyla bölgedeki durumu daha da zorlaştıracaklarını duyurdu.