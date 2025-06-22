İsrail, İran’ın İsfahan’daki Nükleer Tesisini Vurdu

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da savaşa girip girmeme kararı üzerinde düşünmeye devam ediyor. Bu esnada, İsrail İran’a yönelik hava saldırılarına devam ediyor ve İsfahan yakınlarındaki nükleer tesisi hedef alıyor. İsrail ve İran medyasına göre, İsrail kuvvetleri cumartesi sabah saatlerinde nükleer tesisi vurdu. Daha önce de İran’ın “nükleer programını zayıflatma” hedefi doğrultusunda bu tesisi hedef alan İsrail, Fordo’da bulunan dağ altındaki nükleer tesisin mevcut silahlarıyla ulaşılmaz kaldığını ifade ediyor. Tel Aviv, bu tesis için sadece ABD’nin kullanabildiği GBU-57 serisi MOP sığınak delici bombaları ve onu taşıyabilen tek uçak olan B-2’leri talep ediyor.

TRUMP’IN KARARI BEKLENİYOR

Beyaz Saray’dan perşembe günü yapılan açıklamada, Trump’ın İran’a saldırma kararını “iki hafta içinde vereceği” bildirildi. Bu karar, savaşın ilerleyişi açısından belirleyici bir rol üstlenecek. Financial Times’ın (FT) aktardığına göre, 13 Haziran’daki sürpriz saldırıdan bu yana İsrail, İran hava sahasını neredeyse tamamen kontrol altına almış durumda. Saldırılar, İran’ın füze fırlatma kapasitesini kısıtlamış ve üst düzey askeri liderlerinin önemli bir bölümünü hedef alarak öldürmüştür. FT ayrıca, İsrail Savunma Bakanı’nın bir suikast tehdidi nedeniyle İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in saklandığını belirtti.

TRUMP’IN İFADELERİ

Trump, İsrail ordusunun savaşta elde ettiği başarıların ardından, İran’a müzakere masasında ateşkes kararıyla gelme talebine mesafeli duruyor. Cuma günü yaptığı açıklamada, “İran savaşta iyi bir iş çıkarıyor ve baktığınızda İran o kadar iyi bir iş çıkarmıyor. Bu şartlarda durmak çok zor” dedi. Ayrıca “Avrupa bize yardım edemeyecek” diyerek, Cenevre’de Avrupa liderliğinde İran’la gerçekleştirilen müzakerelere de önemsemediğini belirtiyor. Cuma günkü müzakerelere dair bilgi sahibi bir kişi, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının İranlı mevkidaşlarına, Tahran’ın “ABD’nin operasyona katılmasını önlemek” için İsrail saldırısı altındayken Washington ile müzakere etmeme konusundaki kırmızı çizgisini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

GABBARDA’NIN AÇIKLAMALARI

FT’ye konuşan bir kaynak, “Kırmızı çizgileri üzerine çok dikkatlice düşünmelerini söyledik. ABD müdahalesinin şu anda planlanan bir şey olduğunu İran tarafına bildirdik” ifadesinde bulundu. Trump, ABD istihbaratının İran’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme kapasitelerini nükleer silah yapmak için kullanmadığı bulgusunu da reddetti. Ayrıca, kendi atadığı Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın Kongre önünde yaptığı açıklamalar hakkında, “O yanılıyor” dedi. Gabbard’ın Fordo hakkında yaptığı açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iddialarıyla çelişiyordu. Gabbard, Mart ayında, ABD istihbarat topluluğunun İran’ın nükleer silah üretmediğini ve Hamaney’in 2003’te askıya aldığı programı yeniden başlatmadığına inandığını belirtmişti. Ancak Cuma gecesi geç saatlerde, Gabbard İran’ın bomba montajını tamamlamaya karar vermesi halinde “haftalar ila aylar içinde nükleer silah üretebileceğini” yazdı.

RADIYASYON SIZINTISI YOK

İran’ın Fars haber ajansına göre, İsrail son saldırıda İsfahan’daki tesisin bazı bölümlerini vurmaya başarı sağladı. İlgili haberde herhangi bir radyasyon sızıntısının olmadığı vurgulandı. İsrail ordusu ayrıca, İran Devrim Muhafızları’nın bir kolu olan Kudüs Gücü’nün iki üst düzey liderini öldürdüğünü açıkladı. Her iki liderin de bölgedeki İran’ın vekil milislerinin finansmanı ve eğitiminde önemli roller üstlendiği belirtiliyor.