İsrail Ordusu, Gazze’de 3 Askeri Kaybetti

İSRAİL ASKERLERİ GAZZE’DE KAYBETMİŞTİR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği yoğun saldırılar sonucu 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Ordunun yaptığı açıklamada, Givati Tugayı’na mensup olan bu askerlerin, Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

ÖLEN ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri, Çavuş Lior Steinberg (20), Çavuş Ofek Barhana (20) ve Çavuş Omer Van Gelder (22) olarak açıklandı. Böylece İsrail ordusunun “ismi açıklanmasına izin verilenler” başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde ölen asker sayısı 861’e ulaştı.

ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yoğun hava saldırıları gerçekleştiren İsrail ordusu, 27 Ekim 2023’ten itibaren de kara saldırıları düzenlemeye başladı. Gazze’yi karadan işgal etmeye çalışan İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sıklıkla çatışmalar yaşanıyor.