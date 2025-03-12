İstanbul’da İETT Otobüsü Kaza Yaptı

KAZADA HAYAT KAYBEDEN SÜRÜCÜ

İstanbul Sarıyer’de meydana gelen bir kazada, İETT otobüsü yola çıkan bir ineğe çarpmamak için manevra yaparken karşıdan gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Bu talihsiz olay, saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi’nde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, kazada 58 yaşındaki Muharrem Budak hayatını kaybetti, otobüs şoförü ise yaralandı.

KAZAYA NEDEN OLAN MANEVRA

Olayın detaylarına göre, Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapmakta olan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, aniden yola giren ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptı. Bu sırada, karşı şeritten gelen 34 KM 2583 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü kaybeden Muharrem Budak ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı.



ARACIN İÇERİSİNDE SIKIŞMA

Kazanın ardından, Muharrem Budak araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, Budak’ı sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahale ve tedavilere rağmen Budak yaşamını yitirdi. İETT otobüsünün şoförü hafif yaralı olarak hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın ardından yolu kapatarak inceleme çalışmalarını başlattı. Yapılan incelemenin ardından araçlar kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.