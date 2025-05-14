İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU GÜNCELLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritası doğrultusunda güncel trafik durumu paylaşıldı. Özellikle hafta içi işe giriş ve çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu artıyor, toplu taşıma araçlarında da kalabalıklar gözlemleniyor. Son duruma göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülmüş durumda.

TRAFFIC YOĞUNLUĞU ZİRVESİ

Uzmanlar, İstanbul trafiğinde yoğunluğun özellikle sabah saat 07.30-09.30 ve akşam saat 17.00-19.30 arasında en yüksek seviyeye ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlara, mümkünse özel araç kullanmak yerine toplu taşıma tercih etmeleri ve canlı trafik haritasını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

İBB TRAFİK VERİLERİ

İstanbul’daki trafik durumu İBB Trafik Kontrol Merkezi tarafından sağlanan verilerle ölçülüyor. Bu veriler, şehir genelindeki kameralar ve sensörler aracılığıyla anlık olarak toplanıyor. Elde edilen bilgilerle oluşturulan İstanbul trafik yoğunluğu haritası, sürücülere sürekli güncel bilgiler sunma amacı taşıyor.

TRAFİKTEN KAÇINMA İPUÇLARI

Trafikten kaçınmak isteyenler için öneriler arasında canlı trafik haritasını düzenli kontrol etmek, alternatif güzergâhları tercih etmek, toplu taşıma uygulamalarından yoğunluk bilgilerini takip etmek ve en hızlı rotayı belirlemek için navigasyon uygulamalarını kullanmak yer alıyor.