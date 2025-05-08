İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ARNAVUTKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arnavutköy’de su kesintisi bilgileri duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSKİ, 8 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ZAMAN

Etkilenen mahalle olarak Ömerli Mahallesi belirtildi. Yapılan açıklamaya göre içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası oluştu. Su kesintisi, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 13:02’de başlayacak ve tahmini olarak 17:00’de bitecek. Detaylı bilgi için vatandaşların ALO 185 hattını araması öneriliyor.