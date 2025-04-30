İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİLERİ YAYINLANDI

İstanbul’da su kesintisi olan bölgeler için güncel bilgiler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. 30 Nisan günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, suyun ne zaman geleceği ve saat kaçta biteceği hakkında detaylar nedir? İşte İSKİ’nin 30 Nisan su kesintisi saat bilgileri.

BÜYÜKÇEKMECE’DE BU MAHALLELER ETKİLENİYOR

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen mahalle Karaağaç. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında yaşanan sorun. Kesinti, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 15:41’de başlayacak ve tahmini olarak saat 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi için ALO 185 hattından ulaşabilirsiniz.

GAZİOSMANPAŞA’DA SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Gaziosmanpaşa ilçesinde, su kesintisi Karayolları mahallesini kapsıyor. Bunun nedeni yine içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza. Kesinti, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 14:55’te başlayacak ve saat 18:00’e kadar devam etmesi bekleniyor. Ek bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

KAĞITHANE’DE SU KESİNTİSİ NEDENİ VE ZAMANI

Kağıthane ilçesinde de bir su kesintisi yaşanacak. Bu kesinti Sanayi mahallesinde meydana gelecek. Arıza, içme suyu hatlarında yaşanan vananın arızası sebebiyle oluştu. Kesinti 30 Nisan 2025 tarihinde saat 13:39’da başlayacak ve tahmini olarak saat 20:00’de sona erecek. Detaylar için ALO 185 numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

İstanbul’daki su kesintileri hakkında güncel bilgi almak için İSKİ’nin resmi web sitesinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek detayları öğrenebilirsiniz.