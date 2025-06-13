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İstanbul Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İstanbul’da su kesintileri hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. İSKİ 13 Haziran’da İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı ve vatandaşlar “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. Peki sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte detaylar…

ETKİLENECEK İLÇELER VE GÖRÜŞÜLECEK MAHALLELER

İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğu ilçeyi seçerek, bölgedeki su kesintileri hakkında bilgi edinebilir. 13 Haziran için belirlenen su kesintisi yaşayacak bölgeler şöyle:

– ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: BOLLUCA MAH.
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana arızası.
Başlama Tarihi: 13.06.2025 08:55:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

– BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÖKSU MAH.
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.
Başlama Tarihi: 13.06.2025 13:57:32
Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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