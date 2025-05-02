İstanbul Valisi Gül, Dolandırıcılığa Dikkat!

DOLANDIRILMA YÖNTEMLERİNE DİKKAT

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı” başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayarak, “Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir” ifadesini kullandı. Raporlu epilepsi hastalarının ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ve bunun eczacıların da iyi bildiği bir uygulama olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL HUZUR İÇİN DİKKATLİ OLALIM

Gül, yaptığı açıklamada, “Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez” dedi. Toplumun huzuru ve güvenliği için dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Gül, zekat ve sadakaların doğrudan tanıdık ihtiyaç sahiplerine veya güvenilen kurumlara ulaştırılmasının önemini vurguladı.