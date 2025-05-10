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İzmir Bornova’da Patlama Gerçekleşti

PATLAMA OLAYI VE YARALILAR

İzmir’in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Kazım Dirik Mahallesi 162. Sokak’ta bulunan 7 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairenin doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre patlamada yaralanan 4 kişi, sağlık personelinin hızlı müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASAR VE YANGIN

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Patlama nedeniyle apartman ile çevredeki bazı evler, iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu.

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