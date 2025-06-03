İzmit’te Kablo Hırsızı Yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kablo hırsızlığına karışan bir şüpheli yakalandı. Yaklaşık 400 bin TL değerinde kablo çalındığı belirlenen olaylar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK OLAYLARI İNCELENİYOR

Farklı tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlıkları için yapılan araştırmalar neticesinde, 17-25 Mart, 17 Nisan-12 Mayıs ve 23 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplamda 400 bin TL değerinde kablo çalındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen A.K. isimli şahıs, 2 Haziran’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Emniyetteki işlemlerin ardından, A.K. bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, A.K. hakkında ev hapsi kararı verdi. Soruşturmada ayrıca, çalınan kabloları satın alan M.B. isimli kişinin “Suç eşyasının satın alınması” suçundan işlem görmesi için adli süreç başlatıldı.