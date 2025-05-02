Jeff Bezos, 25 Milyon Hisse Satacak

BEZOS HİSSELİ SATIŞ PLANI AÇIKLADI

Amazon’un kurucusu olan milyarder Jeff Bezos, 25 milyon hisseyi elden çıkarma planını duyurdu. Şirket, bu durumu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bildirdi. Bezos’un planına göre, 29 Mayıs 2026’da sona erecek olan süreçte 25 milyon adet Amazon hissesi satmayı hedefliyor. Bu planlanan satışın tutarı, Amazon’un güncel birim hisse fiyatı göz önüne alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

BEZOS, ŞİRKETİN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLDU

2021 yılında şirketin üst yöneticiliğini bıraktıktan sonra da Bezos, Amazon’un en büyük hissedarı olmaya devam etti. Geçen yıl gerçekleştirdiği işlemlerle birlikte, yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmıştı. Bu, 2021’den bu yana yaptığı ilk hisse satışı olmuştu. Bezos’un hisselerini satma kararı, hem Amazon’un finansal durumu hem de yatırımcıların dikkatini çeken bir konu olarak öne çıkıyor.