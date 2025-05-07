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Konya’da Yangın Paniği Yaşandı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Konya’da, daha önce boş olan bir apartmanda meydana gelen yangın, çevredeki apartman sakinlerinde korkuya yol açtı. Yangın, saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak’ta yer alan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Yangının sebebi henüz netleşmedi ancak çatı katında çıktığı bildiriliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumu fark eden çevredekiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, olayın çevresinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürüyor. Yangınla ilgili olarak araştırma başlatıldı.

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