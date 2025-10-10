Malatya’da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya’da inşaatta görevli duvar ustası Adem Biroğlu (34), 5’inci kattan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Adem Biroğlu, çalıştığı inşaatın 5’inci katında dengesini kaybederek yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

AĞIR YARALI OLDU

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biroğlu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Biroğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

