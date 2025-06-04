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Mersin’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

MOTOSİKLET KAZASIYLA BAŞBAŞA

Mersin’in Mut ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi’nde, Profesör Hüseyin Gezer Caddesi üzerindeki Taş Köprü’de gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, N.S. isimli sürücünün motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla devrildiği öğrenildi. Yaralanan sürücünün durumu çevredeki kişiler tarafından bildirilerek sağlık ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra yaralı sürücüyü ambulansla ilçe devlet hastanesine götürdü.

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