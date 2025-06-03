Motosiklet Sürücüsüne 40 Bin 514 TL Ceza

HATAY’DA TEHLİKELİ SÜREÇ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, motosikletin üzerine yatarak trafikte seyreden bir sürücü, 40 bin 514 TL idari para cezası ile karşılaştı. Olay, İskenderun-Arsuz yolu üzerindeki Gökmeydan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Aksiyona Doymayan Sürücü

Çevre yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de diğer trafik unsurlarının güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün motosikletin üzerine yatarak gerçekleştirdiği tehlikeli akrobasi, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Emniyet Müdürlügü’nden Cezai İşlem

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu tehlikeli hareketin ardından sürücüye 40 bin 514 TL idari para cezası uyguladı. Bu durum, trafikteki güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.