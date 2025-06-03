Muğla Depremi, 5,8 Büyüklüğünde Oldu

MUĞLA DEPREMİ BÜYÜK PANİK YARATIYOR

Muğla’da 3 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen deprem, hem yerel halkta hem de çevre illerde büyük bir paniğe yol açtı. İnternet kullanıcıları, “Muğla depremi ne zaman oldu?” sorusunu sıkça araştırmaya başladı. Deprem sonrası vatandaşlar, güvenli alanlara yönlendirildi.

DEPREMİN ŞİDDETİ VE DERİNLİĞİ

Afad verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Bu deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Merkez üssü Marmaris açıkları olan deprem, bölgede birçok bina da çatlaklar ve hafif yapısal hasarlar oluşmasına sebep oldu. Muğla depremi sonrası artçı sarsıntıların sürmesi, halk arasında tedirginliği artırdı.

İLGİLİ EKİPLER GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Muğla depreminin ardından tüm ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, Muğla depremi nedeniyle kriz masaları oluşturulup acil müdahale planları devreye sokuldu. Eğitim kurumları da Muğla depremi sebebiyle geçici tedbirler aldı; özellikle Marmaris, Datça ve çevre köylerde eğitime ara verildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ SAHADA

Muğla depremi sonrasında, psikososyal destek ekipleri vatandaşlara yardım amacıyla sahada görev yapmaya başladı. Bu durum, deprem mağdurlarına psikolojik destek sağlama amacı güdüyor.