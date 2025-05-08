Nesine 2. Lig Play-Off Programı Açıklandı

SPORSEVERLERDE İLGİ ODAĞI

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur ve Nesine 3. Lig Play-Off 2. Tur karşılaşmaları, sporseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. TFF 2. Lig Play-Off’larındaki hangi takımın 1. Lig’e yükselebileceği merak ediliyor. Ayrıca, Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur müsabakalarıyla ilgili program da açıklanmış durumda.

MÜSABAKALARIN YAPILACAK ŞEKLİ

Grup içindeki play-off mücadeleleri, 3 tur halinde oynanıyor. Her iki grupta, 2. sırayı alan takımlar doğrudan 3. tura geçiyor. 1. turda, kendi gruplarında 3. sırayı alan takımlarla 6. sırayı alan takımlar eşleşirken, 4. sırayı alan takımlarla 5. sırayı alan takımlar da bir araya geliyor. Bu eşleşmeler tek maç eleme usulüne göre, 3. ve 4. sıradaki takımların sahasında gerçekleştiriliyor.

2. tur müsabakaları, her iki grupta 1. turdan gelen takımlar arasında, çift maç eleme usulüne dayalı olarak oynanıyor. İlk maç, ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında yapılıyor. Bu turdaki maçların sonucunda ilerleyen takımlar, 3. tura adım atıyor. 3. tur karşılaşmaları ise, ligi 2. sırada tamamlayan takımlar ile 2. turdan gelen takımlar arasında, ilk maç 2. turdan gelen takımların sahasında oynanarak, çift maç eleme usulüne göre oynanıyor.

UZATMALAR VE PENALTILAR

Play-Off müsabakalarında, iki maç sonunda galibiyet veya beraberlik sayıları eşitlenirse, toplamda daha fazla gol atan takım bir üst tura geçiyor. Eğer atılan goller eşitse, ikinci maç sonrasında on beşer dakikalık iki uzatma devresi devreye giriyor. Uzatma devrelerinde de eşitlik sağlanmazsa, kazanan takım penaltı atışları sonucunda belirleniyor.

FİNAL MÜSABAKASI VE 1. LİG’E YÜKSELEN TAKIM

3. turu kazanan takımlar, tarafsız bir sahada tek maç eleme usulüyle final mücadelesi oynama hakkı kazanıyor. Final müsabakasının normal süresi berabere bitecek olursa, mücadele on beşer dakikalık iki devre uzatılıyor. Bu uzatmalarda da sonuç eşitliğini korursa, kazanan takım penaltılardan belirleniyor. Finali kazanan takım, TFF 1. Lig’e yükseliyor. TFF 2. Lig Play-Off’larında 1. Lig’e yükselecek takım henüz belli olmuyor.