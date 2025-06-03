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Niğde Hastanesi KBRN Tatbikatı Gerçekleştirdi

HASTANEDE YANGIN VE KBRN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2025 yılı “Hastane Afet ve Acil Durum Planı” çerçevesinde muhtemel afetlere karşı hazırlığını artırmak amacıyla gerçekçi bir Yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenledi. Bu tatbikat, destek sağlayan çözüm ortaklarının katılımıyla iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

GERÇEKLEŞEN SENARYO VE MÜDAHALE

Tatbikat senaryosuna göre, hastanede röntgen cihazından çıkan bir yangın sonrası kimyasal bir sızıntı meydana geldi. Tatbikat sırasında senaryo gereği 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Eylemler sırasında çıkan yangın ve KBRN olayına müdahale, ekiplerin koordinasyonu ve hasta tahliyesi gibi süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlandığı gözlemlendi.

KATILIMCILAR VE TEŞEKKÜR

Tatbikatla ilgili açıklama yapan UMKE Niğde sorumlusunun ifadesine göre, tatbikata AFAD, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Medaş ve Doğal Gaz Ekipleri katıldı. Hastane Sivil Savunma Amiri Adem Tok, tatbikatın başarıyla tamamlandığını dile getirerek katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

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