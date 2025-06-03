Novi Sad’da Yeni Köprü İnşaatı Başladı

BİSİKLET VE YAYA KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLECEK

Sırbistan’ın ikinci büyük kenti Novi Sad ile Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan, Novi Sad’da tarihi Franz Josef Köprüsü’nün yerine yeni bir yaya ve bisiklet köprüsü inşa etmek için anlaşma imzaladı. Pazartesi günü Novi Sad Belediye Binası’nda gerçekleşen törende, bu projeyle iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Novi Sad Belediye Başkanı Zarko Micin ve Çin Komünist Partisi Jinan Belediye Komitesi Sekreteri Liu Qiang, inşası planlanan köprünün modelini kamuoyuna tanıttı.

YENİ KÖPRÜ PETROVARADİN KALESİ’NE BAĞLAYACAK

Shandong Yüksek Hızlı Grubu tarafından inşa edilecek olan yeni köprü, Novi Sad’ın merkezini Petrovaradin Kalesi’ne bağlayacak. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen tarihi Franz Josef Köprüsü, 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılmıştı. Projeyi büyük bir adım olarak değerlendiren Micin, köprünün yeni bir yerel simge yapı haline geleceğini ve Petrovaradin Kalesi çevresindeki turizm aktivitesini canlandıracağını ifade etti.

PROJE HÜKÜMET DESTEKLİ

Sırbistan hükümetinin de desteklediği proje, köprünün maliyetinin 4,6 milyar Sırp dinarı (yaklaşık 44,8 milyon ABD doları) olacağı tahmin ediliyor. Çin’in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming, Jinan’dan gelen Çin heyetinin ziyaretini “ortak geleceğe sahip Çin-Sırbistan topluluğu” inşasına yönelik somut bir adım olarak tanımladı.