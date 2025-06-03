Öğretmen Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını duyurdu. Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesi olan ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde görüntülenebiliyor.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Ataması yapılan öğretmenlerin, ilişik kesme işlemlerine 27 Haziran’dan itibaren başlayabileceği bilgisi verildi. Bu süreç, öğretmenlerin yeni görev yerlerine geçişlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için önem taşıyor.