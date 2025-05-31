Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE SÜRESİ

İzmir’in Aliağa ilçesinde, akşam saat 17.30’da meydana gelen orman yangını, pek çok bölgeyi etkileyecek şekilde yayıldı. Yangının söndürülmesi için ekipler hemen harekete geçti ve yoğun çalışma başlatıldı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Altı saat süren mücadele sonunda, yangın gece saat 00.00’da kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Ekiplerin özverili çabası, yangının daha fazla alanı etkilemesini önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar ise devam ediyor.