Pamukova’da Araç Kazasında Yaralı Var

OTOMOBİL KAZASI YARALILARLA SONUÇLANDI

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere çarpan ve ardından tıra çarpan bir otomobilde bir kişi yaralandı. Sakarya Bilecik D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde, Pamukova Mekece Mahallesi mevkisinde, M.E. yönetimindeki 34 NL 3042 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce bariyerlere, sonrasında ise A.B. idaresindeki 42 Y 6383 dorse plakalı çekiciye çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan otomobildeki yolcu E.E., sağlık ekipleri tarafından Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKYAZI’DA HASTALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, evde rahatsızlanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi. Yeni Mahalle 5014. Sokak’ta, 77 yaşındaki Ömer S, evdeki rahatsızlığı üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Ömer S. kurtarılamadı. Ömer S. ile aynı evde yaşayan iki yabancı uyruklu kişi, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ömer S’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay’a gönderildi.