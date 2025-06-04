Paris’ten İstanbul’a tarihi tren seferi

PARİS’TEN HAREKET EDEN TRENDEN TARİHİ GİRİŞ

Paris’ten bağımsız bir şekilde yola çıkan tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Agatha Christie’nin ünlü eseri “Doğu Ekspresi’nde Cinayet” romanında da yer alan bu tren, Paris’ten hareket etti. Orient Express, Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye topraklarına ulaştı. Trenin 64 yolcusu, garda yerel halk oyunları ekibi tarafından coşkuyla karşılandı. Gösterimi dikkatle izleyen yolcular, halk oyunları takımının da katılımıyla dans etti. Tren personeli de yolcuların eğlencesine eşlik etti.

YOLCULUĞUN DETAYLARI VE GELECEK SEFERLER

Tren sefer yetkilisi Bruno Janssens, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mayıs Cuma günü yolcularla birlikte Paris’ten yola çıktıklarını belirtti. Budapeşte ve Bükreş’i geçtikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıklarını dile getiren Janssens, “Yolculuğumuzu İstanbul’da tamamlayacağız. Bu yılın ilk seferi. Ekim ayında tekrar İstanbul’a bir seferimiz olacak. Paris’ten İstanbul’a uzanan bu tarihi ve efsanevi yolculuk her zaman bir zevk” dedi.

Yolculardan ABD vatandaşı Rand Mason, harika bir seyahat geçirdiklerini ifade etti. Türkiye’nin Favori ülkelerinden biri olduğunu belirten Mason, “Bu yolculuk, hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığım ülkeleri görmek için harika bir fırsat sunuyor. Bu ülkelerin tarihleri muhteşem. Yolculuğun en güzel kısmı İstanbul’a gelmiş olmak. Türk televizyon dizilerini izliyorum. Engin Akyürek ve Kıvanç Tatlıtuğ’u çok seviyorum” şeklinde konuştu. İstanbul’da boğaz turu yapmayı planladıklarını da ekledi.

Lübnan asıllı ABD vatandaşı John Hajjar, kendilerini karşılamaya gelen halk oyunları ekibi ile dans ederek, Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Hajjar, “Paris’ten başlayan 5 günlük yolculuğumuz çok güzeldi. İstanbul’u görmeyi dört gözle bekliyorum. Yaklaşık 40 yıl önce öğrenciyken İstanbul’a gelmiştim. Lübnan asıllıyım, davul ve zurna ile dansçıları görmek harika. Türkiye’nin tarihi toprakları ve kültürünü keşfetmeye sabırsızlanıyorum” dedi. Pasaport ve gümrük işlemleri sonrasında hareket eden trenin öğleden sonra İstanbul’da olması planlanıyor.