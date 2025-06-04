Pegasus Hava Yolları, Genç Kadınlar İçin Proje Destekliyor

PEGASUS HAVA YOLLARI YENİ PROJEYİ DESTEKLİYOR

Pegasus Hava Yolları, gençlerin enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine yardımcı olmak için düzenlediği “Yarınlara Uçuyoruz” hibe programı çerçevesinde, bu yıl Nirengi Derneği’nin deprem bölgesinde gerçekleştireceği ‘Teknolojide İlk Adım- Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi’ projesini destekleyecek. Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nın (STDV) yürütücülüğünde 2018 yılından bu yana süregelen “Yarınlara Uçuyoruz” projesinin yeni döneminde destekleyeceği sivil toplum kuruluşunu belirledi.

Türkiye genelinde 18-29 yaş arasındaki gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını destekleme amacı taşıyan Yarınlara Uçuyoruz Projesi Hibe Programı kapsamında, Nirengi Derneği’nin projesi bu yıl desteklenmeye değer bulundu. Dernek, bu hibe ile ‘Teknolojide İlk Adım- Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi’ projesini hayata geçiriyor. Bu proje, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde yaşayan 18-30 yaş arası kadınların ekonomik güçlenmesini ve toplumsal hayata katılımlarını hedefliyor.

EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI

Proje kapsamında, Hatay Antakya Nirengi Noktası’na komşu olan üç konteyner alanında yaşayan en az 330 kadına temel bilgisayar okuryazarlığı, internet kullanımı, dijital güvenlik ve kariyer rehberliği konularında eğitim verilecek. Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ile yürüttüğü “Yarınlara Uçuyoruz” projesi sayesinde bugüne kadar yaklaşık 50 projeye destek sağlayarak önemli bir sosyal etki oluşturuyor.