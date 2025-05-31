Rambo Okan, Ali Koç’un Fotoğrafını Yedi

RAMBO OKAN’IN SIRA DIŞI EYLEMLERİ

Yaptığı sıra dışı eylemlerle dikkat çeken ‘Rambo Okan’ olarak bilinen Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, son olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un fotoğrafını yemek gibi ilginç bir davranışta bulundu. Bu anlar sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılandı.

FENERBAHÇE TUTKUSU VE ÇAĞRI

Fanatik bir Fenerbahçeli olarak tanınan Okan Güler, Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla öne çıkıyor. Yine sosyal medyada viral hale gelen bir videoda, Okan Güler, Ali Koç’un fotoğrafının bulunduğu kağıdı yemeden önce kendisine sesleniyor. Ayrıca, Okan Güler, Ali Koç’u kendisiyle canlı yayına katılmaya da davet ediyor.