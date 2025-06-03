ReAL MAdRID, Dzeko’yu Gündeme Aldı

ÖNEMLİ GELİŞME EDİN DŽEKO İÇİN GÜNDEME GELDİ

İki sezon boyunca Fenerbahçe’de mücadele eden Edin Dzeko için beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. Defansa Central’de yer alan habere göre, Real Madrid yedek bir forvet arayışında olduğu sıralarda Edin Dzeko’yu gündemine aldı. İspanyol kulübü, teknik direktör Xabi Alonso’nun takımda yedek bir golcü talep etmesinin ardından Dzeko’yu değerlendirmeye aldı. Dzeko’ya cüzi bir maaş ile 1 sezonluk sözleşme teklif edileceği kaydedildi.

İLGİLİ KULÜPLER ARASINDA HIRVATİSTAN VE İTALYA YER ALIYOR

Haberde, 39 yaşındaki futbolcunun Real Madrid haricinde İtalya’dan Bologna ve Como takımlarının yanı sıra Hırvatistan’dan Hajduk Split’in de ilgisi olduğu ifade ediliyor. Dzeko, geçmişte Fenerbahçe forması altında 99 maça çıkarak 46 gol atmayı ve 18 asist yapmayı başardı.