Resmi Gazete’de Kararlar Yayınlandı

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

17 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan başlıca kararlar arasında, Adıyaman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği bulunuyor. Bu yönetmelik, üniversitenin kadın ve aile konularındaki araştırmaları ve uygulamaları destekleme amacını güdüyor.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİKLERİ

Diğer bir önemli karar ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne dair yönetmelik. Bu yönetmelik, Kudüs ile ilgili araştırmaların yapılmasını ve bu süreçte gerekli düzenlemeleri kapsıyor.

YARGI İLANLARI VE ÇEŞİTLİ İLANLAR

Resmi Gazete’de yer alan yargı ilanları da dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, artırma, eksiltme ve ihale ilanları da yayımlanmış durumda. Çeşitli ilanlarla birlikte bu belgeler, kamuoyuna duyurulan işlemlerle ilgili bilgilendirme sağlıyor.

MERKEZ BANKASI DUYURULARI

Ayrıca, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete’de yer alıyor. Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı oluşturuyor.

Öne çıkan bu haberler, okuyucular tarafından detaylı bir şekilde incelenebilir ve Resmi Gazete’nin PDF formatında indirme seçeneği ile erişimleri sağlanabilir.