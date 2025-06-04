Rıza Çalımbay, Sivasspor’a Veda Etti

ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ ANLAR YAŞANDI

Çalımbay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sivasspor’a yeni sezonda üstün başarılar diledi. Sivasspor’un kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını ifade eden Çalımbay, “Büyük bir sevgi ve saygı duyduğum, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olan güçlü bir camiadır” dedi. Bu camianın içerisinde yer almanın ve onunla mücadele etmenin kendisi için her zaman ayrı bir onur olduğunu belirtti. Görev süresince birçok özel an yaşadığını dile getiren Çalımbay, “Bunların en önemlisi şüphesiz kulübümüzün tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanması ve Avrupa kupalarında ülkemizi 3 sezon üst üste başarıyla teslim etmesidir. Bu başarılar Sivasspor ailesi ve taraftarlarımızın ortak emeği ve gururudur” açıklamasını yaptı.

Çalımbay, ligin bitmesine kısa bir süre kala ve zorlu bir süreçte takımın başına geri geçme görevini üstlendiğini aktardı. Ekibi ile birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve sahada ter döken futbolcularının büyük bir mücadele örneği sergilediklerinin altını çizdi. “Ne yazık ki hedeflediğimiz sonuçları elde etmek mümkün olmadı” diyerek takımın performansındaki beklenmedik zorluğa değindi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEK GEREKEN BİR KONU

Futbolun doğasında birçok zorluğun bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, mücadele etmenin şart olduğunu belirtti. “Sivasspor’a olan bağlılığım ve saygımla, bana bu süreçte güvenen Sivasspor yönetimine, sahada savaşan futbolculara ve zorlu günlerde bile yanımızda olan değerli taraftarlarımıza teşekkür ederim” dedi. Çalımbay, Sivasspor’un önünde büyük başarılarla dolu bir geleceğin olduğuna inandığını ve bu köklü camianın birlik ve kararlılık içerisinde sayısız zaferlere ulaşacağına güveninin tam olduğunu ifade etti. “Sivasspor’un her zaman daha iyiye gitmesi ve hak ettiği başarılara ulaşması için en içten dileklerimi sunuyorum” diyerek paylaşımını sonlandırdı.