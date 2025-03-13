Sahipsizler Dizisi Final Yapacak Mı?

DİZİ FİNALİ HAKKINDA SORULAR SÜRÜYOR

“Sahipsizler” dizisinin final yapıp yapmayacağı, izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dizinin ekranlara geldiği tarih ise 13 Kasım 2024. OGM Pictures’ın ürettiği, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği bu dizi, altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Altı kardeş, annelerini ve babalarını kaybettikten sonra serüvenlerine devam ediyor.

DİZİDEKİ HİKAYE

Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını ele alıyor. Ancak, dizi, içerdiği şiddet unsurları nedeniyle RTÜK’ten yayın durdurma cezaları almakta. Bu cezalara rağmen, diziye dair final kararının olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sahipsizler dizisi, aldığı durdurma cezasına rağmen 7. bölümle yayın hayatına 15 Ocak 2025 Çarşamba günü devam edecek. Güçlü senaryosu ve öne çıkan detaylarıyla dikkat çeken bu yapım, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Final kararı alındığında, güncel bilgileri takipçilerimize sunacağız. Cem Karcı’nın yönettiği ve senaryosu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ile Elif Hamamcı tarafından yazılan bu dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.