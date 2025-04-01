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Salı Günü Yayınlanan Diziler ve Akışı

SALı GÜNÜ TV’DE YAYINLANACAK DİZİLER

Salı akşamı televizyon izleyicileri için merak edilen diziler listesi açıklandı. 1 Nisan 2025 Salı günü, çeşitli kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. İşte, bu akşam TV’de izlenebilecek diziler ve yayın akışı hakkında bilgiler.

TRT 1 VE DİĞER KANALLAR

TRT 1 kanalında “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi yayınlanıyor. Diğer kanallarda ise durum farklı. ATV’de “Bir Gece Masalı” dizisi bulunurken, Kanal D, Show TV ve NOW TV’de dizi yayını yok. Star TV’de ise “Kral Kaybederse” dizisi izleyicilerle buluşuyor.

YAYIN AKIŞI

Star TV yayın akışı şu şekilde:
– 14.40: Teşkilat
– 17.15: Türk Sineması – “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa”
– 19.00: Ana Haber
– 19.55: İddiaların Aksine
– 20.00: Lingo Türkiye
– 22.00: Mehmed: Fetihler Sultanı
– 00.55: Bir Zamanlar İstanbul
– 03.20: Seksenler
– 04.00: Lingo Türkiye

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