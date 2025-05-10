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Samsun’da Sahte İçki Operasyonu Yapıldı

ŞAFAK BİLGİSİ ALIMI VE OPERASYONUN BAŞLANGICI

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte içki ürettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri, birlikte hareket eden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 64 yaşındaki İ.B.’nin sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

YAPILAN OPERASYON VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelinin ikametinde düzenlenen operasyonda toplamda 25 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 2 anason aroması kiti, 50 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.B.’nin jandarma biriminde işlemleri devam ediyor.

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