Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR
Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda toplam 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyona İlkadım ilçesinde başladı.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ
Gözaltına alınan şahıslarla birlikte, 5 parça halinde satışa hazır 201,08 gram metamfetamin, 18,17 gram esrar, 2,17 gram sentetik kannabinoid, 114 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.