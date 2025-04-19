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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

Samsun’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda toplam 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyona İlkadım ilçesinde başladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELERİ

Gözaltına alınan şahıslarla birlikte, 5 parça halinde satışa hazır 201,08 gram metamfetamin, 18,17 gram esrar, 2,17 gram sentetik kannabinoid, 114 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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