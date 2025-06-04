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Şebinkarahisar’da Bilim Şenliği Düzenlendi

ŞEBİNKARAHİSAR’DA BİLİM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen bilim şenliği, Hasan Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler ve öğrenciler tarafından organize ediliyor. Şenlikte bilimsel projeler, bilgilendirici stantlar ve 3 boyutlu materyal tasarımları dikkat çekiyor.

KATILIMCILAR DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan etkinlikte sportif oyunlar ve çeşitli yarışmalar yer alıyor. Ayrıca, şenliğe Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Resul Tuncer, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

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