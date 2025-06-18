Süper Lig’in En Değerli Oyuncuları Açıklandı

TRANSFERMARKT, SÜPER LİG’DEKİ OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİNİ GÜNCELLEDİ

Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen oyuncuların piyasa değerlerini yeniledi. Bu son güncelleme ile birlikte, Süper Lig’in en değerli oyuncusu da netleşti. Zirvede, 24 milyon euro piyasa değeri ile Fenerbahçeli oyuncu Youssef En-Nesyri bulunuyor. Onu Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, 22 milyon euro değeriyle izliyor.

SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU

Süper Lig’in en değerli oyuncuları arasında yer alan isimler, ligdeki rekabetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin futbolcularının prominent konumları dikkat çekiyor.

Bu güncellemelerin, özellikle kulüplerin transfer politikaları ve futbolcuların kariyer planlamaları açısından önemli etkileri olması bekleniyor. Bütün bu veriler, Süper Lig’in mevcut dinamiklerini daha iyi anlamayı sağlıyor.