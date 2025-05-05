Türksat 7A Hazırlıkları Tamamlandı

İLK HEDEF: GELİŞMİŞ KABİLİYETLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A’nın üretimine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. “İlk hedefimiz Türksat 7A’nın Türksat 6A’dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın devreye girmesiyle stratejik bir aşamayı geride bıraktığını vurguladı. Bakan, Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki az sayıda ülkeden biri olduğuna dikkat çekti. Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikiminin, teknolojik altyapının ve yetişmiş insan kaynağının Türkiye’yi yeni hedeflere taşıyacağının altını çizen Uraloğlu, “Türksat 6A ile uzayda yeni dönem başlattık, şimdi sırada Türksat 7A var” şeklinde konuştu.

İHALE HAZIRLIKLARI TAMAM

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A’nın üretim aşamasına yönelik ilk hazırlıkların Türksat AŞ tarafından başlatıldığını aktardı. “Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydumuzu daha uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Şu an itibarıyla Türksat 7A’nın üretimi ve yapımına yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda” dedi. Bu süreçte, Türk firmalarının güçlü bir iş birliği oluşturması ve daha büyük bir sinerji ile hareket etmesinin öncelikli amaç olduğunu belirten Uraloğlu, bu projede yer alacak firmaların, dünyanın önde gelen uydu ve uzay şirketleriyle doğrudan rekabet edeceklerini açıkladı. Ayrıca, Türksat 7A’nın yalnızca teknik anlamda değil, milli teknoloji ekosisteminin gelişimi açısından da önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

YERLİ SANAYİ KATKISI

Uraloğlu, Türksat 7A projesinde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulmasının amaçlandığını belirtti. “Bu proje, sadece bir uydu çalışması değil, Türkiye’nin teknolojik kapasitesini artıracak, yeni bir sinerji oluşturacak ve daha ileri mühendislik çözümlerine kapı aralayacak” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin uzayda güçlü bir aktör haline gelmesi için sadece uydu projelerine değil, bütünsel bir vizyona gereksinim olduğunu söyleyen Uraloğlu, kamu, özel sektör ve üniversitelerin büyük bir uyum ve motivasyonla çalıştığını belirtti. “Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı” dedi.

DİJİTAL EL OLACAK

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın halihazırda 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde 3 ayrı yörünge hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, Türksat 7A’nın devreye girmesiyle birlikte bu yörüngelerdeki gücünün de artacağını belirtti. Türksat 7A’nın hizmete girmesiyle, uyduların dünya nüfusunun büyük bir kısmına doğrudan erişim imkanı sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, “Bu da sadece teknik bir başarı değil; iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin etki alanını artıran stratejik bir kazanımı olacak” ifadesini kullandı. Kapsama alanının genişlemesiyle birlikte Türkiye’nin hem ticari uydu hizmetlerinden elde ettiği gelir potansiyelinin artacağını hem de daha geniş bir coğrafyada dijital altyapı sağlayıcısı olarak tercih edilen bir ülke haline geleceğini belirtti. Uraloğlu son olarak, “Türksat 7A, yalnızca uzaya gönderilecek bir uydu değil; aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya uzanan dijital eli olacak” dedi.