TV Oyuncusu Komşusu Tarafından Katledildi

KORKUNÇ OLAY ABD’DE MEYDANA GELDİ

Korkunç olay, ABD’nin Teksas eyaletinde meydana geldi. Yetkililerin açıkladığı bilgilere göre, Jonathan Joss, komşusu olarak tanıtılan Sigfredo Alvarez-Cagesay ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın sonucunda Alvarez-Cagesay, Joss’a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden aracıyla kaçtı. Kısa bir zaman içinde polis, zanlıyı yakaladı ve gözaltına aldı.

Olayın hemen sonrasında sağlık ekipleri, tartışmanın gerçekleştiği yere ulaştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Jonathan Joss hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Joss, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak tanınmaktaydı. Özellikle popüler animasyon filmi “King of The Hill”deki John Redcorn karakterine ses vermesiyle biliniyordu.

Jonathan Joss, bunun yanı sıra NBC’nin ünlü komedisi “Parks and Recreation”da da rol almıştı. Joss, “Tulsa King,” “Ray Donovan” gibi dizilerde küçük roller üstlenirken, “True Grit” ve “The Magnificent Seven” adlı filmlerde de kamera karşısına geçti.