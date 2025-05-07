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Veysel Eroğlu Irak Temsilcisi Oldu

VEYSEL EROĞLU IRAK CUMHURİYETİ NEZDİNDE ÖZEL TEMSİLCİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak atanıyor. Bu atama, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. ve 161. maddeleri çerçevesinde yapılıyor.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA YENİ ATAMA

Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda da önemli bir atama gerçekleşiyor. Kurumda daha önce açık olan Yönetim Kurulu üyeliğine Turan Kuloğlu getiriliyor. Bu atama, 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ

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Yeni Görev Veysel Eroğlu’na Verildi

Veysel Eroğlu, yeni göreviyle Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla bu görev resmen başladı.
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