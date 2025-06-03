Volkan Demirel, Amara Diouf hakkında konuştu

VOLKAN DEMİREL’İN AMARA DİOUF ANALİZİ

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe’ye katılan yeni transfer Amara Diouf ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel, genç futbolcunun fiziksel kapasitesinin son derece yüksek olduğunu belirtti. Demirel, oyuncuyu daha önce izlediğini ve “Bir tane yabancı genç bir oyuncu alındı ama bence tamamen geleceğe yatırım amaçlı bakıldığını düşünüyorum, yaşı çok genç. Bildiğim bir oyuncu, çok izledim o oyuncuyu. Ayaklarına hakim, fiziksel olarak Süper Lig’i kaldırabilecek durumda mı onu da gelişimiyle göreceğiz.” şeklinde ifade etti.

OYUNCUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE YORUM

Demirel, oyuncunun yetenekleri hakkında da yorum yaptı. “Topla becerisi, sallanmaları, bire bir oyunda kendi yaşıtları arasında çok ekstra fark yaratan bir futbolcu. Türkiye’de lig biraz sert, bugün baktığınızda Talisca geldi, ona benzer bir oyuncu aslında onun genci. Fiziksel olarak hazır değilseniz, Süper Lig kaldırmıyor ne yazık ki.” diyerek bu konuda uyarıda bulundu.

GELECEK İÇİN YATIRIM OLDUĞUNU VURGULADI

Sözlerine devam eden Demirel, “Yaşı itibarıyla, genç olması itibarıyla gelişim süreci için zamanı olmasından dolayı bence yatırımlık olarak iyi bir oyuncu aldı diyebilirim Fenerbahçe. İzlediğim kadarıyla teknik bir oyuncu. Fiziksel olarak biraz güçsüz, sakatlığa çok maruz kalabilir. O yüzden diyorum Süper Lig için yarın gelip oynayacak durumu yok ama gelişiminde tekniğinin üzerine fiziksel kapasiteyi koyarsa iş yapar.” ifadelerini kullandı.

AMARA DİOUF’UN GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Volkan Demirel, Amara Diouf için yorumlarını, “Şu anki görüntüsünde Süper Lig’de top aldırmazlar. Bu transfer, fırsat transferi olmuş çünkü Fenerbahçe’nin de bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Yeteneklerine bakıldığı zaman gelecek var çocukta ama transfer politikasıyla ilgili transfer değil. Belki altyapıda deneyecekler bir zaman bilmiyorum. Transfer politikasıyla bu transferin bir alakası yok. Genç bir isim, yetenekli bir isim ama önümüzdeki günlerde daha flaş isimler açıklanacağı kesin. Gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek, sallanmalarıyla, çalım atmalarıyla, süratiyle ama fiziksel anlamda oynadığı lig, bu ligin 10 gömlek aşağısında.” ifadeleriyle sonlandırdı.