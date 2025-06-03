Yusuf Özçoban’dan Gazze’ye Destek Kampanyası

GAZZE’YE ANLAMLI DESTEK İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA

Gaziantep’te cep telefonu satış ve tamiri yapan Yusuf Özçoban, Kurban Bayramı’na kadar iş yerinin tüm gelirini Gazze’ye bağışlayacağını bildirdi. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği ağır bombardımanlar ve kuşatmalar, binlerce masum insanın hayatına mal oldu. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar bu zor günlerde gıda, barınma, temiz su gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir yaşam sürüyor. Dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar, Gazze halkına yardım ulaştırmaya çalıştığı bir dönemde, Özçoban’ın başlattığı kampanya önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKİYOR

Mavi Marmara Gazisi olan Yusuf Özçoban, iş yerinde astığı afişle kampanyasını duyurarak, Gazze’deki mazlum insanların durumuna kayıtsız kalamayacağını vurguladı. Özçoban, “Gazze’deki kardeşlerimiz bize haklarını helal etsinler. 600 gündür süren bu zulme dünya sessiz kaldı. Biz Müslümanlar olarak elimizden geldiği kadar yardım yapmalıyız” dedi. Tüm bu çabaların yanında, kampanyanın geliri yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze’ye gönderilecek.

HALKINDAN DESTEK BEKLİYOR

Özçoban, “Bayrama kadar 3 gün boyunca telefon satışlarından elde edeceğimiz geliri Gazze’ye bağışlama kararı aldık. Piyasadan daha uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu kampanya hayırlara vesile olur” diyerek duyduğu üzüntüyü aktardı. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlardan biri olan İsa Özdemir, iş yerinin camındaki afişi gördükten sonra alışveriş yapmak istediğini belirtti. Özdemir, “Gazze bizim kanayan yaramız. Bu kampanyaya herkes katılmalı” diye konuştu.