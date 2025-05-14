Ziraat Türkiye Kupası Finali Heyecanı

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu dev karşılaşma, Gaziantep’te gerçekleştirilmesi planlanıyor ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yapay zeka, kupayı kazanacak takım için tahminlerde bulundu. Galatasaray’ın maçı kazanma ihtimali yüzde 57.7 olarak hesaplandı. Trabzonspor’un kazanma ihtimali ise yüzde 19 olarak öngörüldü.

Galatasaray, Süper Lig’de Trabzonspor’a karşı oynadığı son iki maçı kazandı. Bu karşılaşmaların sonuçları 4-3 ve 2-0 olarak kaydedildi. Türkiye Kupası’nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final mücadelesine çıktı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez şampiyonluk elde etti.