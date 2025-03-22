1,2 Milyon Yıllık Buz Çekirdekleri Bulundu

AVRUPA KOMİSYONU PROJESİ İLE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Avrupa Komisyonu desteğiyle gerçekleştirilen ‘Beyond EPICA – Oldest Ice’ projesi çerçevesinde Antarktika’da yapılan bilimsel incelemeler, Dünya’nın iklim geçmişine dair önemli bir aşamaya ulaşmış durumda. Proje internet sitesinde yapılan duyuruda, araştırma ekibinin kıtanın derinliklerinden yaklaşık 2 bin 800 metre derinlikten buz çekirdekleri elde etmeyi başardığı belirtildi. Özel konteynerlerde, eksi 50 derecede titizlikle muhafaza edilen bu eşsiz örnekler, Avrupa’ya doğru yola çıktı.

BUZ ÇEKİRDEKLERİ YOLA ÇIKTI

Nisan ayında İtalya’ya ulaşması planlanan buz çekirdekleri, buradan Almanya’ya gönderilecek ve projeye katılan araştırma enstitülerine küçük parçalar halinde dağıtılacak. Bilim insanları, antik buz tabakalarını inceleyerek gezegenimizdeki iklim döngülerini ve atmosferik değişimleri daha iyi anlamayı hedefliyor.

İKLİM TARİHİNE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Proje koordinatörü Carlo Barbante, sondaj çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. “Geçtiğimiz sondaj sezonunda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Özellikle son günlerde, 1,2 milyon yıl öncesine ve belki de daha eskiye ait iklim tarihine dair kritik verileri açığa çıkaracak analizler planladık” diyen Barbante, numuneleri laboratuvar ortamında incelemeye başlamak için heyecan duyduklarını belirtti. Bu keşif sayesinde insanlığın geçmiş iklim değişimlerini daha iyi anlayarak gelecekteki iklim senaryolarını öngörmesine büyük katkı sağlanacağı ifade ediliyor. Bilim camiası, Antarktika’nın derinliklerinden gelen bu doğal zaman kapsülünün ortaya çıkaracağı sırları merakla bekliyor.