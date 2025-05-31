1.2 Tonluk Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

KÜTAHYA’DA BİR BESİCİ PARANIN YERİNİ BULDU

Kütahya’da bir besicinin ‘Paşa’ adını verdiği 1.2 tonluk kurbanlık tosun 350 bin liraya satıldı. Besici Ali Mercan, bu özel satış hakkında bilgiler verdi.

Mercan, “Paşa, panda cinsinde doğdu; babası ve dedesi ise ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde sattık. Şimdi 2,5 yaşında olan ve yaklaşık 1.200 kilogram ağırlığındaki tosunumuzu 350 bin liraya satmış bulunuyoruz. 7 kişi bu hayvanı satın aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödendi. Onlara yaklaşık 80’er kilo et düşecek. Adını da dedesinin isminden aldık, ona çocuğumuz gibi baktık” şeklinde konuştu.