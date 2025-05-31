1.2 Tonluk Tosun 350 Bin Liraya Satıldı

KÜTAHYA’DA PAŞA İSMİ VERİLEN KURBANLIK TOSUN SATILDI

Kütahya’da bir besici, 1.2 ton ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli kurbanlık tosunu 350 bin liraya sattı. Bu olay, bölgedeki besicilik faaliyetlerini ve hayvan satışlarını gündeme getirdi.

ALI MERCAN’DAN AÇIKLAMALAR

Besici Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi ‘simental’ cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan ‘Paşa’ koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık” dedi. Ali Mercan, hayvanın bakımına ve karakterine olan bağlılıklarını vurguladı.