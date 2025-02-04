1. İkinci Yarıyıl Başarı Dilekleri 2. Hazır Yemeklerle Trafiğe Çözüm 3. Kaliteli Kahvaltı Mekanı Arayışı 4. Zeytinyağı Alımında Bu Yıl Fırsat

İKİNCİ YARIYIL BAŞLIYOR

Sömestr tatili sona erdi. Çocuklarımıza ikinci yarıyıl için başarılar diliyorum. Kartalkaya’da meydana gelen korkunç yangın ve bu yangında hayatını kaybedenler için, her ailenin ve her bireyin acısını paylaşıyorum. Hayal edilemeyecek bir olay yaşandı. Gerçekten çok üzgünüm. Allah, kalanlara sabır versin. Söyleyecek söz dahi bulamıyorum.

HAYALLERİMİZ BİÇİM KAZANIYOR

Arada görüş alışverişinde bulunuyor ve talep ile hayallerimizi doğru bir noktada birleştirmeye çalışıyorum. İşte bu hayaller şekil almaya başladı. “Frozen kitchen”, yani yarı hazır, tamamen hazır veya çiğ yiyeceklerin yanı sıra kısa tarif kartlarıyla yemek seçeneklerini hazırlıyoruz. Raflarımıza bu ürünleri eklemenin gerekliliği ortaya çıktı. İstanbul’da işten dönen, trafiğin etkisi altında kalmış, günün ağırlığı ile çok kısa bir süre içinde sofra hazırlamak zorunda kalan geniş bir kitle var ve evet, bu durumu çok iyi anlıyorum. Sarıyer’deki evimden abimi Bahçeşehir’de ziyaret etmek için yola çıktığımda öyle yanlış zaman ayarladım ki, yemek yapmam gerektiği halde abime 2 saat 50 dakikada zor ulaştım. Yemek yerine sadece pide sipariş vermek zorunda kaldık. Empati kurmak bu durum için belki de gerekliydi. İşimizi kolaylaştıracağız. Bir ay içinde ilk büyük dondurucu ve hazır yemek dolabı Kalamış’daki dükkanımızda yerini alacak. Kısa bir demo yaptıktan sonra geri dönüşleri dinleyip bunu tüm birimlerde sunacağız.

KAHVALTI MEKANLARI ARAŞTIRILIYOR

Ekip olarak uygun bir yer arayışımız dört koldan devam ediyor. Aklı başında fiyatlarla lezzetli, sağlıklı bir kahvaltı sunmak bu kadar zor olabiliyor mu? Kahvaltı mekanlarını araştırırken genellikle açılmış ancak bir sebeple kapanmış yerleri ziyaret ettik. Pastane, kafe ve restoranları gezerken mevcut ekipmanı, soğuk havayı, fırınları ve derin dondurucuları inceleme şansını elde ettik. Açık kapakları açarak içerideki durumları çok uzun bir süre gözlemledik. Bu sektörde beni en çok şaşırtan şey, en kötü malzemelerin ve sıfır hijyen koşullarının mevcut olmasıydı. Çürümüş ve bakteri dolu yerler ‘lüks’ olarak adlandırılarak işletilmeye çalışılmıştı. Ön kısımda harika ambalajlar ve sosyal medyada muhteşem fotoğraflar yer alıyordu ama arka plandaki gerçek çok daha farklıydı. Gerçekten üzücü bir durum. Kıyı kenar esnaf lokantalarında yemek yiyen biri olarak, bu ultra lüks mekanların hiçbirini böyle kötü görmemiştim. Yüksek fiyatlarla bu alanda faaliyet gösteren yerlerin çoğunda aynı manzara mevcut. Bu cidden bir haksızlık.

ESNAF LOKANTALARININ AVANTAJLARI

Dışarıda yemek yiyecek olursanız, esnaf lokantası en iyi seçenektir. Esnaf lokantası, çevresindeki diğer işletmelere hitap eder. Bu işletmeciler de lokantaya gelen malzemeleri günlük olarak izler. Mutfaklar gizli değildir. Lokantalar, pr çalışması yapmadıkları için, iş yapan tek yolun yemeğin iyi ve lezzetli olması olduğunu bilmek zorundadır. Dolayısıyla her türlü test edilmiştir ve onaylanmıştır. Yeni nesil hayalet mutfaklarda, uygulama üzerinden siparişler alırken ne yediğinizi, nerede hazırlandığını ve hangi koşullarda paketlendiğini asla bilemezsiniz. Ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor; öyle işler dönüyor ki, tahminleriniz bile yetersiz kalıyor.

Zeytinyağında BOL SENELER

Sezonun başında “zeytinyağında bu sene bol sene olacak, lütfen gereksiz yüksek fiyatlar ödemeyin” demiştim, hatırlarsınız. Tahminim doğru çıktı. Dağlardan ve ovalardan zeytinyağı akıyor. Kalitesi bence oldukça iyi. Ancak gelecek sene zeytinyağı az olacak ve fiyatlar yükselecek. Dolayısıyla bu yıl bulup ulaşacağınız, tadını beğendiğiniz üreticilerden büyük boylarda alım yapmalısınız. Bu sezon 0,3 asit seviyesindeki güzel zeytinyağının fiyatı 400 – 450 lira olarak belirlenmişken, gelecek yıl 1.000 – 1.200 bandına yükselebilir. Yani depolarınızda ya da kilerlerinizde mutlaka bulunsun. Dinlenmiş yağ altın sarısı bir renk alır ve lezzeti yemeğe oldukça yakışır. “Bu sene 400 – 450’nin üzerine satıyorlar” diye bir yere mesaj atmayı unutmayın ve cevaplarını benimle paylaşın; çok sevinirim, ben de size tercüme ederim.

YENİ PROJELER VE HAZIRLIK SÜRECİ

Kahvaltı ve donmuş gıdalar üzerine olan çalışmamız devam ediyor. Glutensiz seçenekler de dahil olmak üzere diğer tüm önerileri bekliyoruz. Kahvaltının demosunu Kalamış’daki dükkana yakın bir mekanda araştırıyoruz. İstanbul’daki ışık park alanı ve trafik sorunları düşünüldüğünde, park yeri bulmuşken birkaç işi bir arada halletmek gerçekten iyi bir fikir. Park yeri probleminin, trafiğin ve artan fiyatların arasında sekiz gün sonra sabah köyüme döneceğim. İstanbul, gerçekten dünyanın en güzel şehri. Tüm olumsuz koşullara rağmen, güzelliği gölgelenemiyor. Güzel olan her şey zor ve bu zorluklara değer.