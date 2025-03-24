1 Milyon TL İçin En Yüksek Faiz Oranı

YATIRIMCILARIN MEVDUAT HESAPLARINA YÜKSEK İLGİSİ

Yatırımcılar arasında oldukça popüler olan mevduat hesaplarındaki faiz oranları değişiklik göstermeye devam ediyor. En yüksek mevduat faiz oranını sağlayan banka hangisi merak ediliyor. Nitekim, mevduat faizlerinden elde edilen net kazanç ve 1 milyon TL’nin getirisi de yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

MEVDUAT FAİZİ GETİRİLERİ

22 Mart tarihi itibarıyla, 1 milyon TL’nin 6 aylık faiz getirisi bankalara göre şu şekilde sıralanıyor: ON Plus N, Kolay, Akbank, TEB, Garanti, BBVA, QNB Finansbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Denizbank, İş Bankası, Enpara, Türkiye Finans, Fibabanka, Odeabank.

GÜNCEL FAİZ ORANLARINI TAKİP EDİN

Unutulmaması gereken önemli bir nokta ise, mevduat faiz oranlarının piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermesidir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce tercih edilen bankadan güncel bilgi almak gerekmektedir.