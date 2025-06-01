10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

Cezalandırıcı Anlayıştan Onarıcı Adalete Dönüşüm

Yüksel, ceza adaletinin, devletin gücünden ziyade adaletle yoğrulmuş merhametini ortaya koyduğunu ifade etti. Etkili ceza infaz sisteminin, toplumun suç ve suçlulardan korunmasının yanı sıra hükümlülerin yeniden suç işleme riskini de düşüreceğini, rehabilitasyon süreçlerini güçlendireceğini vurgulayan Yüksel, dünyada cezalandırıcı yaklaşımın yerini insan odaklı, onarıcı ve ıslah edici bir adalet anlayışına bıraktığını belirtti. Teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” amacı doğrultusunda hazırlandığını dile getiren Yüksel, “Kanun teklifinin temel hedefi, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, hukuk devleti prensiplerini güçlendirmek ve ceza adalet sistemimizin etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaktır.” dedi.

Düzenlemeler ve Denetimli Serbestlik

Teklifin toplamda 30 maddeden oluştuğunu anımsatan Yüksel, teklifle 10 kanunda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Yüksel, denetimli serbestlik sisteminin daha ölçülü ve etkili hale getirileceğini belirtirken, bu sistemden yararlanmak için cezanın en az onda birinin ve en az 5 gününün ceza infaz kurumunda geçirilmesinin zorunlu olacağını söyledi. Bu düzenlemenin, cezanın caydırıcılığını ve ıslah edici niteliğini pekiştireceğini, toplumda adalet duygusunu güçlendireceğini ifade etti. Ayrıca, için ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme hakkı tanınacağına dikkat çekti. Çocuk hükümlülerin eğitici ve onarıcı infaz sistemine dahil edileceğini ekledi.

Adalet Duygusunu Güçlendirmek İstiyoruz

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, adalet sisteminin değişim gösterdiğini belirtti. Yargı alanında köklü değişiklikler yapılmaya devam ettiğini vurgulayan Kırcalı, amaçlarının adalet duygusunu güçlendirmek, beklentilere yanıt vermek ve hukuka güveni artırmak olduğunu ifade etti. Kırcalı, “Teklifte, cezasızlık algısının önüne geçilmesi, cezanın ıslah amacının gerçekleştirilmesi bakımından düzenlemeler yer almaktadır.” diye konuştu. Ayrıca, çocuklar ve kadınlar lehine özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğini belirtti.

Çeşitli Görüşler ve Eleştiriler

Kırcalı’nın konuşmasının ardından, Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması başlattı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaları eleştirdi. Emir, kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen düzenlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik hükmün teklifte yer almadığını, bu nedenle insanların umutlarının boşa çıktığını öne sürdü. Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Emir, insanların duygularıyla oynandığını ileri sürdü. Yüksel ise Emir’in “Düşman hukuku” tanımlamasını reddederek, Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu ve herkesin yasalar karşısında eşit olduğunu belirtti.

Yeni İnfaz Yasası İhtiyacı

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kamuoyunda büyük beklentiler oluşturan 10. Yargı Paketi ile ilgili olarak, cezaevindeki hükümlülere ve ailelerine umut verildiğini ifade etti. Şahin, “Baştan sona yeni bir infaz yasası yazalım.” diyerek mevcut infaz yasasının karmaşık hale geldiğini belirtti. Kovid-19 ile ilgili büyük bir beklenti oluştuğunu, bu konuda geri adım atmanın uygun olmayacağını vurguladı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise, teklifte mağduriyetleri gideren düzenlemelerin bulunmadığını savunarak, teklifin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da düzenlemeler üzerinde yeniden çalışılması gerektiğini belirterek, teklifin geri çekilmesini talep etti. Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.