Spor

11 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

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TFF, 11 KULÜBÜ DISIPLIN KURULUNA GÖNDERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Yapılan açıklamada, Süper Lig’in 37. haftasında gerçekleşen maçlar sırasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Samsunspor, Kayserispor, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe’nin disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edildi.

KONYASPORLU FUTBOLCU PFDK’YA GÖNDERİLDİ

Ayrıca Konyaspor futbolcusu Oğulcan Ülgün, kural dışı hareketi sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Diğer yandan 1. Lig ekibi Bandırmaspor’un, Boluspor ile oynanan play-off ikinci tur rövanş maçında ortaya çıkan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle disiplinsizlik sebebiyle disipline gönderildiği bildirildi.

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