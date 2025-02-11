11 Şubat 2025 Döviz Kurları: Dolar Euro Ne Kadar?

DÖVİZ KURLARINDAKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç piyasayı hem de dış piyasayı etkileyerek vatandaşlar ve yatırımcılar için önemli bir takip konusu oluyor. Özellikle 11 Şubat Salı tarihinde döviz kurlarında yaşanan değişiklikler devam ediyor. Güncel Dolar ve Euro kurlarını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz. Dolar/TL kuru, alış fiyatı 36,0123 lira ve satış fiyatı ise 36,0205 lira olarak işlem görüyor. Euro’nun TL kuru, alış fiyatı 37,1537 lira, satış fiyatı ise 37,1627 lira olarak belirlenmiş durumda. Dolar endeksi ise 108,4 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE GÖZLER FED’DE

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere dair açıklamaları, piyasa fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor. Bugün, yatırımcıların dikkati ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda. Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan %25 oranındaki tarife duyurusu sonrası, piyasalarda ticaret politikalarına dair endişeler yeniden artıyor. Uzmanlar, bu hafta içinde Trump’ın tüm ülkeleri kapsayan karşılıklı tarife planlarını açıklayabileceğine işaret ederek, bu gelişmelerin piyasalarda varlık fiyatlarının yönü üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirtiyor.

Yurt içinde ise bugün sakin bir veri gündemi bulunuyor. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından titizlikle takip edilecek. Teknik analiz açısından, dolar endeksi için 108,5 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin ise destek noktası olarak öne çıktığı ifade ediliyor.