112’ye Asılsız İhbar Cezaları Artacak

GENEL KURUL VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Bu hafta TBMM’de Genel Kurul ile komisyon çalışmaları salı gününden itibaren başlayacak. Genel Kurulda, ‘Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde 112’yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılması konuları görüşülecek. Teklifin içeriğine göre; 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayan veya sürekli çağrı bırakanlara 250 lira olan idari para cezası 1500 liraya çıkarılacak.

ASILSIZ İHBARLARA AĞIR CEZALAR

Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarların olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edilmesi durumunda ise 15 bin lira idari para cezası kesilebilecek. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mevzuat hükümleri gereği yürüttüğü hizmetler çerçevesinde elde edilen gelirler, “özel gelir” olarak kaydedilerek bakanlığın bütçesi içinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları, Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesindeki düzenlemelere tabi olarak çalıştırılacak.

KOMİSYON TOPLANTILARI VE GÖRÜŞMELER

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Komisyon, salı günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’yi dinlerken, çarşamba günü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ yetkililerini kabul edecek. Perşembe günü ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Bağlı Kuruluşları ile Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ yetkilileriyle görüşmeler yapılacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonu da salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faaliyetlerini ele almak için toplanacak. Aynı gün Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) atamak üzere 5 üye adayı seçecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti grubunun geçtiğimiz günlerde sunmuş olduğu “Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni çarşamba günü gündemine alacak.

KARTALKAYA KOMİSYONU VE DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİ

Aynı gün Kartalkaya’da meydana gelen yangını araştırmak için kurulan komisyon, Bolu Belediyesi yetkililerini kabul edecek. Dijital Mecralar Komisyonu ise perşembe günü Google Algoritma Değişiklikleri ve sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak.

GRUP TOPLANTILARI VE BASIN TOPLANTILARI

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek. Ayrıca bu toplantılar çerçevesinde partilerin grup başkan vekilleri, gündemdeki konular hakkında basın toplantıları yapacak.